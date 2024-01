Natasha Kanapé Fontaine et Kanen Centre Culturel Canadien Paris, jeudi 18 janvier 2024.

Le jeudi 18 janvier 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. Jusqu’à 130 ans. gratuit

Près d’un an après le lancement de la Décennie internationale des langues autochtones de l’Unesco, venez découvrir les textes de la poétesse et slameuse Natasha Kanapé Fontaine et l’énergie musicale à la fois punk et poétique de Kanen !

La poétesse-slameuse, autrice et comédienne Innue de Pessamit présentera son spectacle Nui Pimuten – Je veux marcher accompagnée sur scène par Manuel Gasse au piano et à la guitare. Préparez-vous pour une soirée de poésie, de chants et de musique sous le signe de l’échange et de la rencontre entre les peuples et les cultures. Un spectacle autant pour les ancêtres que pour les générations futures.

Révélation Radio-Canada 2022-2023, Kanen est une autrice-compositrice-interprète originaire de la communauté innue d’Uashat mak Mani-Utenam. Elle présentera au Centre culturel canadien son premier album “Mitshuap” sorti en avril 2023. Ses chansons marient le français et l’innu-aimun qu’elle apprend à maîtriser dans un processus de réappropriation. Sa musique – intime et militante, à l’énergie punk et poétique – vous touchera en plein cœur !

Une soirée en partenariat avec Musicaction.

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/natasha-kanape-fontaine-et-kanen/ +33144432190 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/

Natasha Kanapé Fontaine – Crédits : Julie Artacho // Kanen – Crédits : Shuen