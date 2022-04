Natasha Bezriche Moulin bleu Allauch Catégories d’évènement: Allauch

Bouches-du-Rhône

Natasha Bezriche Moulin bleu, 22 avril 2022, Allauch. Natasha Bezriche

Moulin bleu, le vendredi 22 avril à 18:00

Les chansons – surtout celles parmi les plus admirables – sont faites pour voyager et le récital “Dames Brunes “donné par Natasha Bezriche & Sébastien Jaudon est un vibrant hommage à l’univers de Barbara…… C’est dans le cadre cosy du Moulin Bleu à Allauch que nous vous invitons à découvrir ou à retrouver ces deux artistes le VENDREDI 22 AVRIL ( 18h)….. Le nombre de places est limité, aussi la réservation est-elle indispensable: 04 91 68 19 06 06 03 70 01 05 ou encore mieux par mail: [poetevospapiers@orange.fr](mailto:poetevospapiers@orange.fr) ♫♫♫ Moulin bleu 7 cours du 11 novembre 13190 Allauch Allauch Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T18:00:00 2022-04-22T20:30:00

