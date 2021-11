Natalie Dessay & Shani Diluka Théâtre La Criée, 22 novembre 2021, Marseille.

Natalie Dessay & Shani Diluka

Théâtre La Criée, le lundi 22 novembre à 20:00

« L’imaginaire en partage » 18 | Natalie Dessay & Shani Diluka – THE PROUST ALBUM Unir la poésie à la musique, telle est l’inspiration de ce concert donné par deux de nos plus grandes artistes, la soprano Natalie Dessay et la pianiste Shani Diluka. Promenade artistique autour des compositeurs admirés par Proust. Les oeuvres musicales seront précédées des plus beaux textes de l’auteur, des Intermittences du coeur, au sujet de son amour pour la musique, des musiciens qu’il a profondément aimés : Fauré, Debussy, Wagner… et Reynaldo Hahn, amant et confident de toujours. Un hommage sensible aux « charmants jardiniers par qui nos âmes sont fleuries. » +++ INFORMATIONS PRATIQUES +++ ▪ Date : 22 nov 2021 ▪ Durée : 1h10 sans entracte ▪ Tarif B ▪ Informations : [https://bit.ly/Infospectacle](https://bit.ly/Infospectacle) ▪ Réservations : [https://bit.ly/billeteriedessaydiluka](https://bit.ly/billeteriedessaydiluka)

De 9 à25€

Théâtre La Criée 30 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille Marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône



