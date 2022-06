Natalie Dessay en Concert, 24 juillet 2022, .

Natalie Dessay en Concert



2022-07-24 – 2022-07-24

Parmi les grands compositeurs de ce mariage entre l’opérette et le jazz : Irving Berlin, Leonard Bernstein, Michel Legrand et Stephen Sondheim. Mais c’est George Gershwin, pionnier de la rencontre entre jazz et classique qui donne le la à toute la comédie musicale américaine. Natalie Dessay et Neima Naouri incarnent tour à tour Annie Oakley, tireuse d’élite du Far West, Maria, héroïne portoricaine de West Side Story, ou encore Daisy Gamble, patiente sous hypnose qui tombe amoureuse de son psychiatre. Elles sont accompagnées par le pianiste, compositeur et arrangeur Yvan Cassar, partenaire des plus grands artistes de la scène française depuis près de 20 ans.

En chantant Nougaro, Natalie ne quitte pas tout à fait le domaine de l’art lyrique. Avec ce répertoire, elle touche aussi bien au jazz, à la musique brésilienne, africaine.. Et l’art subtil et unique de Natalie Dessay peut s’exprimer totalement.

La grande voix de Neima Naouri s’épanouit ici avec les comédies musicales puisqu’elle en enchaine les rôles depuis 2018 mais aussi à l’opéra notamment dans Un violon sur le toit où elle interprète Tzeitel..



Programme :



De Broadway à Hollywood – de Michel Legrand à Claude Nougaro



Leonard Bernstein (1918-1990) –

West side story – Prélude – Somewhere – Something’s coming – A boy like that – I feel pretty – Tonight



Cy Coleman (1929-2004) –

City of angels – What don’t you know about women?



Charlie Chaplin (1889-1977) – Smile



Michel Legrand (1932-2019) –

Yentl – Papa, can you hear me? – A piece of sky

Between yesterday and tomorrow – Mother and child Duo – Between yesterday and tomorrow



Jule Styne (1905-1994) –

Funny Girl – People – Don’t rain on my parade



Stephen Sondheim (1930-2021)

Little night music – Send in the clowns



Georges Gerschwin (1898-1937)

Crazy Girl – I got rythm



Roger Kelleway(1939)

A place that you want to call home



Irving Berlin (1888-1989)

Annie get your gun – There’s no business-like show business -



Michel Legrand (1932-2019)

L’affaire Thomas Crown – Les moulins de mon cœur

Les Demoiselles de Rochefort



Claude Nougaro (1929-2004)

Dansez sur moi – Serge et Natalie – Le Cinéma – Mon dernier Concert – Toulouse

Dansant sur les terrains de basket du West Side ou dans les rues des Shtetls d’Europe de l’Est, chantant une enquête policière à Hollywood ou bien les affres d’un trentenaire célibataire à Manhattan, les Musicals de Broadway racontent le mythe américain.

Parmi les grands compositeurs de ce mariage entre l’opérette et le jazz : Irving Berlin, Leonard Bernstein, Michel Legrand et Stephen Sondheim. Mais c’est George Gershwin, pionnier de la rencontre entre jazz et classique qui donne le la à toute la comédie musicale américaine. Natalie Dessay et Neima Naouri incarnent tour à tour Annie Oakley, tireuse d’élite du Far West, Maria, héroïne portoricaine de West Side Story, ou encore Daisy Gamble, patiente sous hypnose qui tombe amoureuse de son psychiatre. Elles sont accompagnées par le pianiste, compositeur et arrangeur Yvan Cassar, partenaire des plus grands artistes de la scène française depuis près de 20 ans.

En chantant Nougaro, Natalie ne quitte pas tout à fait le domaine de l’art lyrique. Avec ce répertoire, elle touche aussi bien au jazz, à la musique brésilienne, africaine.. Et l’art subtil et unique de Natalie Dessay peut s’exprimer totalement.

La grande voix de Neima Naouri s’épanouit ici avec les comédies musicales puisqu’elle en enchaine les rôles depuis 2018 mais aussi à l’opéra notamment dans Un violon sur le toit où elle interprète Tzeitel..



Programme :



De Broadway à Hollywood – de Michel Legrand à Claude Nougaro



Leonard Bernstein (1918-1990) –

West side story – Prélude – Somewhere – Something’s coming – A boy like that – I feel pretty – Tonight



Cy Coleman (1929-2004) –

City of angels – What don’t you know about women?



Charlie Chaplin (1889-1977) – Smile



Michel Legrand (1932-2019) –

Yentl – Papa, can you hear me? – A piece of sky

Between yesterday and tomorrow – Mother and child Duo – Between yesterday and tomorrow



Jule Styne (1905-1994) –

Funny Girl – People – Don’t rain on my parade



Stephen Sondheim (1930-2021)

Little night music – Send in the clowns



Georges Gerschwin (1898-1937)

Crazy Girl – I got rythm



Roger Kelleway(1939)

A place that you want to call home



Irving Berlin (1888-1989)

Annie get your gun – There’s no business-like show business -



Michel Legrand (1932-2019)

L’affaire Thomas Crown – Les moulins de mon cœur

Les Demoiselles de Rochefort



Claude Nougaro (1929-2004)

Dansez sur moi – Serge et Natalie – Le Cinéma – Mon dernier Concert – Toulouse

dernière mise à jour : 2022-06-14 par