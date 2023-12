Natalia Skvortsova Trio & guest 38Riv Jazz Club Paris, 26 décembre 2023, Paris.

Le mardi 26 décembre 2023

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Concert Jazz contemporain & standards revisités

Natalia Skvortsova est membre et co-auteur de plusieurs ensembles : Post-Jazz Trio, Fusion Port, InNa. Parmi ses collaborations musicales, on peut citer le saxophoniste Emanuele Cisi, le chanteur guitariste Joander Santos, le guitariste Bjorn Solli, le batteur Andrea Beccaro, ou encore le saxophoniste américain Mike Ellis.

Le style de Natalia est unique et peut être décrit comme un jazz impressionniste. Pour ce concert, elle jouera de la musique originale et des versions ré-imaginées des grandes mélodies du jazz.

Natalia Skvortsova : piano, composition

Ignacio Santoro : contrebasse

Faraj Fakhoury : batterie

Marina Malamid: violon

Guest – Jana Uspenskaya : voix, flute

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/32

38riv