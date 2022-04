Natalia M. King CARGO DE NUIT, 14 avril 2022, Arles.

Natalia M. King

CARGO DE NUIT, le jeudi 14 avril à 21:30

Musicienne aventurière à l’empreinte puissante et à la voix captivante Natalia M. King sort son 7ème album « Woman Mind Of My Own » et pénètre pour la première fois sur un territoire ancien, une terre quasi sacrée, celle du blues, du rhythm’n’ blues, de la musique américaine « enracinée ». Avec au bout, cette merveilleuse sensation de redécouvrir au gré de ces 9 titres la magie d’un style qu’elle soustrait à l’usure du temps. Cet album inscrit Natalia M. King au tableau d’honneur des grandes chanteuses et musiciennes Deep blues, soul et folk. Une célébration sublime du genre «americana ». Née à Brooklyn dans les année 60, elle arrive à Paris en 1998 où elle commence par chanter dans les métros. Elle semblait farouchement déterminée à inventer un style qui n’appartienne qu’à elle, voire antagonique de tous les autres. Au point de dégoupiller coup sur coup deux grenades, “Milagro” et le bien nommé “Furry & Sound”. Dix ans plus tard, surprise, on la retrouve sur les traces de Billie Holiday, de Nina Simone (les albums “SoulBlazz” et “Bluezzin T’il Dawn” en 2014 et 2016). Aujourd’hui vivant à Arles, c’est sur celles d’Etta James, de Robert Johnson qu’elle s’épanouit avec “Woman Mind of My Own”. Crédit Photo : Philip_Ducap TARIFS HORS DL – Plein : 18€ – Réduit : 15€ – Adhérent : 12€ Plus d’infos sur cargodenuit.com

19,50 / 16,50€

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



