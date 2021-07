Issy-les-Moulineaux Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux NATALIA M KING Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

NATALIA M KING Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, 27 janvier 2022-27 janvier 2022, Issy-les-Moulineaux. NATALIA M KING

Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux, le jeudi 27 janvier 2022 à 20:00

Après son album « Soulblazz » comme pour annoncer la couleur, la chanteuse-guitariste Ntalia M King, toujours plus soul, plus blues nous arrive de Memphis. Elle nous apporte une énième partie d’elle, avec son tout nouvel album dont les compositions sont à l’image de l’artiste. Neuf titres à son image, l’énergie et la mélancolie. L’histoire qu’elle nous conte se trouve dans tous les cœurs vivants qui saignent ou qui s’emplissent de joie, voilà le paradoxe et le génie de cette artiste de talent ! Elle fait partie de ces chanteuses très talentueuses, remarquable auteur et compositrice. Sa musique teintée de blues au groove irrépressible, possède la puissance des grands crus. ► [https://www.facebook.com/nmkmusic](https://www.facebook.com/nmkmusic) ► [https://www.youtube.com/channel/UCU5xpc2pWuej_ollSeVJJYQ](https://www.youtube.com/channel/UCU5xpc2pWuej_ollSeVJJYQ) ———————————————————————- ►Ouverture : 19h30 ►Tickets : 12€ en prévente / 15€ sur place

12€ en prévente / 15€ sur place

Le Réacteur présente NATALIA M KING, le jeudi 27 janvier 2022 à l’Auditorium Niedermeyer Auditorium Niedermeyer d’Issy les Moulineaux 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Étiquettes évènement : Autres Lieu Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux Adresse 11/13 rue Danton 92130 Issy les Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Auditorium Niedermeyer d'Issy les Moulineaux Issy-les-Moulineaux