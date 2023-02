NATALIA Hallelujah to the Beat Tour HET DEPOT – GROTE ZAAL, 23 mai 2023, LEUVEN.

De Orkaan van Oevel viert haar 20-jarige carrière met een gloednieuw album ‘Hallelujah to the Beat’. Na een welverdiende pauze – Natalia heeft in de tussentijd een gezin gesticht – is het terug tijd om te knallen! Eén ding is zeker: 2023 wordt ongetwijfeld het jaar van Natalia. Daar is alle reden voor: de Orkaan van Oevel viert haar 20-jarige carrière. 2023 trapt ze af met een gloednieuwe plaat die gedoopt werd als ‘Hallelujah to the Beat’ waarmee ze langs zes concertzalen in het land passeert. Afspraak op dinsdag 23 mei in Het Depot! Natalia Natalia

HET DEPOT – GROTE ZAAL LEUVEN Martelarenplein 12 3000

2023 trapt ze af met een gloednieuwe plaat die gedoopt werd als 'Hallelujah to the Beat' waarmee ze langs zes concertzalen in het land passeert. Afspraak op dinsdag 23 mei in Het Depot!

