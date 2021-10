Genève AMR / Sud des Alpes Genève NATACHA ET NUITS DE PRINCES, CHANSONS, ROMANCES & SWING DE RUSSIE AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le vendredi 3 décembre à 20:30

Nuits de Princes : tel est le titre du roman très coloré de Joseph Kessel relatant les folles nuits des cabarets russes à Paris dans les années 1920… Nul doute que les cinq instrumentistes du concert de cette soirée nous plongeront dans l’ambiance si particulière de ces lieux de légende et feront sonner avec verve et émotion chansons et romances de Russie, traditionnelles ou fruits de leur propre imagination. Concert organisé par les Ateliers d’ethnomusicologie et l’AMR, avec le soutien de la Ville de Genève et du Fonds culturel Sud. Natacha Fialkovsky, chant, balalaïka Olivier Cahours, guitare acoustique, arrangement, composition Pascal Storch, guitare acoustique, chant, cavaquinho, cajon Natalia Trocina, domra Thierry Colson, contrebasse

20 francs (plein tarif) 15 francs (membres, ADEM, AVS, AC, AI, étudiants) 12 francs (carte 20 ans)

