Natacha Atlas / Sarab Théâtre ONYX Saint-Herblain, vendredi 22 mars 2024.

Natacha Atlas / Sarab Festival Made in Med Vendredi 22 mars, 20h30 Théâtre ONYX de 5€ à 20€

Sarab « mirage » en arabe, mêle la fureur du rock, du jazz et l’infinie richesse des musiques et des textes traditionnels du Moyen Orient.

Natacha Altlas, artiste de renomée internationnale, entre tradition occidentale et moyen-orientale, est reconnue comme l’une des voix les plus distinctives au monde.

Théâtre ONYX 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

@DR