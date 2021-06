Natacha Atlas Rocher de Palmer, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Cenon.

Natacha Atlas

Rocher de Palmer, le samedi 25 septembre à 20:30

Poursuivant la voie tracée par le magnifique Myriad Road, dans lequel Ibrahim Maalouf l’entraînait sur des terres jusqu’alors inconnues, Natacha Atlas a collaboré ici avec le violoniste Samy Bishai, dont la formation classique alliée au sens du jazz et de l’improvisation ont, dit-elle, transformé son univers. Ensemble, ils ont fait naître cet album tantôt lancinant, tantôt grave, parfois groove, souvent jazz. Chacun né d’un père égyptien et d’une mère britannique, les deux artistes partagent également une attirance, perceptible, pour les musiques indiennes et persanes. Ce Strange Days, sorti il y a quelques mois, sonne d’autant plus étrangement aujourd’hui qu’il véhicule un message un peu sombre sur fond de dystopie, comme un avertissement qu’on aurait raté lors de sa sortie… À découvrir bientôt sur scène (Inch’Allah) !

EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€ – Places numérotées

Dans le bien-nommé Strange Days, Natacha Atlas continue d’onduler entre l’anglais et l’arabe, entre le jazz et ses racines arabo-électroacoustiques, tissant un genre nouveau.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00