Natacha Atlas New Morning Paris, 2 février 2024, Paris.

Le vendredi 02 février 2024

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant Tarif New Morning : 29.70 EUR

Natacha Atlas est l’une des voix les plus remarquables du monde arabe, reconnue pour sa capacité à synthétiser avec brio les traditions vocales de l’Occident et du Moyen-Orient.

« Strange Days » est l’impressionnant nouvel album de Natacha Atlas. Déjà encensé par l’industrie, cet opus magnifie l’union novatrice entre le jazz et le chant arabe. Fantaisie de jazz obscurément futuriste et imprégnée d’orient, l’album suscite l’émotion, en présentant l’une des voix les plus emblématiques du monde arabe à son état le plus pur. Enregistré entre le Royaume-Uni, la France et le Brésil, il poursuit son parcours dans le paysage du jazz par une série d’expériences stylistiques remarquables.

Natacha Atlas est une artiste de renommée internationale reconnu comme l’une des voix les plus distinctives au monde. Célébrée depuis longtemps pour sa synthèse des traditions vocales occidentales et moyen-orientales, Natacha continue d’impressionner et de séduire un public grandissant et la presse. Avec une dextérité époustouflante, les derniers albums de Natacha la voit repousser encore plus loin ses limites vocales et musicales en tissant sans effort les traditions du jazz dans son mélange unique.

== Line up ==

Natacha Atlas (Voix), Alcyona Mick (Piano), Asaf Sirkis (Batterie), Andy Hamill (Basse), Samy Bishai (Viola, Violine), Hayden Powell (Trompette)

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

