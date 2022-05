Nasty Glam Party Cherrydon, 12 mai 2022, La Penne-sur-Huveaune.

Nasty Glam Party

Cherrydon, le jeudi 12 mai à 20:30

Le Cherrydon Club & La Marquesa sont heureux de vous présenter jeudi 12 mai 2022 à 20h30: **Rakel Traxx** [Sleaze Metal, Marseille] Rakel Traxx est plus qu’un groupe, c’est une bande de potes qui traînent ensemble depuis qu’ils sont gosses et pour qui Sex, Drugs & Rock n’Roll n’est pas qu’une phrase mais un vrai credo. Le groupe a commencé à Marseille (côte d’azur), leur ville natale, où ils avaient l’habitude de sortir dans les clubs et bars rock de la ville. Un soirs, ils ont décidé de créer Rakel Traxx, un groupe de rock Sleaze teinté de punk et de métal, en hommage à la scène glam des années 1980 de Los Angeles. Leurs influences vont de Guns n’Roses, Motley Crue, Vain, Pretty Boy Floyd, Suicidal tendences ou encore Metallica. Leur vision du glam rock va de pair avec des riffs de guitare puissants, une batterie écrasante, une voix haut perchée et des mélodies qui tuent. En 2008, ils enregistrent leur premier EP et partent en tournée en France & en Europe avec des groupes comme Hardcore Superstar, Pretty Boy Floyd, Adam Bomb, Gemini Five Blackrain et Dagoba. Leurs shows sont un mélange d’énergie brute & de paillettes, leur réputation live n’est plus à faire, et les fans en redemandent déjà, ils déchaînent tout simplement la scène. En 2010, le groupe est de retour en studio pour leur premier album « Bitches Palace » sorti chez Shotgun Generation Records en 2011. Cet album inscrira sans aucun doute leur nom au sein des légendes du Sleaze rock. En 2016 un deuxieme album verra le jour avec “Dirty dollz” et un nouveau clip “red n hot” .Apres 2 ans de repos forcé le groupe va enfin pouvoir remonter sur scène avec des nouveaux morceaux issus de leur prochain album ” 19 nights to nowhere ” qui sortira en septembre prochain. [https://youtu.be/_mHLO5vR9ng](https://youtu.be/_mHLO5vR9ng) Site officiel: [http://www.rakeltraxx.com](http://www.rakeltraxx.com) Page Facebook: [https://www.facebook.com/profile.php?id=100063643805581](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063643805581) https: //rockcitymusiclabel.com/ **Blackbeer** [Hard Rock, Aubagne/Vénézuela/Argentine] Blackbeer, fondé en 2021 dans le sud de la France, est un groupe fortement tourné vers les grands groupes des années 80. Les compositions, bien cimentées, offrent un large éventail des différentes tendances du hard rock. Depuis longtemps, les frères Reyes, qui ont quitté le Venezuela pour raisons politiques, (anciens membres du groupe de métal symphonique GAMALYEL, 2003) suivent le chemin musical du chanteur Ivan Sencion et sont de grands admirateurs de son travail.Emmy Reyes, guitariste (ANCIENT SETTLERS) a fait la légion étrangère durant 8 ans, quant à son frère Emil Reyes, bassiste (GAMALYEL) est réfugié politique. Installés en France depuis quelques années seulement, ils font appel au guitariste franco-vénézuélien Bertrand Cape, fondateur et guitariste du groupe de metal ALICE IN HELL. Ivan Sencion est actuellement le chanteur du groupe de hard rock argentin WATCHMEN et du groupe de heavy metal JERIKO, qui a partagé la scène avec des groupes tels que Whitesnake, Europe et bien d’autres. Sencion est un mélange des grandes voix du hard rock, avec des nuances de David Coverdale, Sammy Hagar, Lou Gramm (ex-Foreigner) et bien d’autres, il est définitivement la pièce maîtresse de ce projet. Le groupe fait désormais partie du prestigieux label allemand “Pure Steel Records”, sort son tout nouveau clip du titre “Sweet Life” qui annonce la sortie imminente de l’album ” Take The Freedom”. [https://youtu.be/L63YkaG1vGw](https://youtu.be/L63YkaG1vGw) Facebook: [https://www.facebook.com/BlackBeer-103221815184868](https://www.facebook.com/BlackBeer-103221815184868) [https://www.puresteel-records.com](https://www.puresteel-records.com) **Daag** [Latex Rock, Marseille] Daag est un groupe de latex rock fondé durant l’été 2021. Le groupe prend l’énergie et l’efficacité des refrains du rock 80’, l’insolence et la désinvolture du garage anglais. Chargé de connotations sexuelles, Daag est un condensé de festivité et de sensualité fédérant tous les marginaux et les originaux ; contaminant le reste pour en devenir. Daag est un cafard en pantalon moulant, leggings léopard et en latex, qui se multiplie afin qu’il ne reste que l’idée de débauche dans la soirée. Facebook: [https://www.facebook.com/DAAG.GROUPE](https://www.facebook.com/DAAG.GROUPE) ********************************************* Ouverture des portes à 19h P.a.f: 10 euros Restauration + Bar sur place Parking gratuit

10€

♫♫♫

Cherrydon 7 chemin de saint lambert, 13821 La Penne-sur-Huveaune La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:30:00 2022-05-12T00:30:00