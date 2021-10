Lille Espace Mur Mur Lille, Nord Naste : Exposition Espace Mur Mur Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Naste : Exposition Espace Mur Mur, 23 octobre 2021, Lille. Naste : Exposition

du samedi 23 octobre au samedi 13 novembre à Espace Mur Mur

NASTE peint des canards, des nuages, des personnages historiques, mais sans jamais s’en rendre compte. Il aime parler aux gens, perdre le fil de sa pensée, et sa route. C’est ainsi que l’on tombe sur l’émotion. Sa résidence au Flow sera l’occasion de transposer sa pratique quotidienne sur des supports pérennes. Il vivra et peindra trois mois sur le toit, avec le Ciel comme fond de toile. Exposition proposée en partenariat avec l’association Traffic

Gratuit

découvrez le travail mené par Naste en résidence au FLOW Espace Mur Mur 26 Rue Bourjembois, 59000 Lille Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:00:00 2021-10-23T20:00:00;2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T20:00:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T20:00:00;2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Espace Mur Mur Adresse 26 Rue Bourjembois, 59000 Lille Ville Lille lieuville Espace Mur Mur Lille