Nassim Les Disquaires, 13 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 13 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

Concert R&B avec Nassim!

Nassím est un artiste franco-marocain R&B originaire de Montpellier. Inspiré par l’élégance de Marvin Gaye, le grain de voix de Chet Baker et le groove des Neptunes, nassím pose sa voix sur des productions solaires et nous parle d’amour et de dolce vita.

Ses premiers projets (Lila, Sabah) sous le nom d’Elinass, et des featurings aux côtés d’Ateyaba, Nov, Wit, Faktiss, Skreally Boy ont fait de lui un des artistes majeurs de la scène R&B française actuelle. Au côté de son acolyte-compositeur Benjamin Boukris, il sort plus de 10 singles en 2019 : Aziza, Quickie, Same Shit, Osso Bucco, Tokyo Karaoke, Gogo, Platine, Santa Barbara, Mauvais Garçon et une mixtape de freestyle de 59 secondes « 00:59 » en 2020.

Avec « Habibi Hotline » il revient avec EP ambitieux, reflétant la variété de ses influences R&B, funk, bossa, orientale à mi-chemin entre son identité marocaine et afro-américaine.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (292m) 5 : Bréguet – Sabin (456m)



Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://bit.ly/Nassim1310

Date complète :

