Näss (Les Gens)

2022-03-22 – 2022-03-22

COMPAGNIE MASSALA

Mardi 22 mars 20h30 – Salle Senghor

Tarif B – Durée : 55 Mn

Tout public dès 7 ans

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps. À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss confronte la dimension populaire et urbaine de la danse hip hop à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut convoquer.

« Le mot « näss » signifie « les gens » en arabe, en référence au célèbre groupe Nass el Ghiwane (Les gens bohèmes) qui a fait connaître la culture gnawa. J’ai composé Näss comme un souffle, à la fois physique et mystique, qui me rappelle la nécessité d’être solidement ancré à sa terre pour mieux en sentir ses vibrations. » Fouad Boussouf, chorégraphe

« Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de gestes traditionnels que le ciselé et la puissance physique emportent vers de nouveaux sommets. » Télérama

Chorégraphe : Fouad Boussouf / Avec : Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Yanice Djae, Loïc Elice, Justin Gouin / Assistant chorégraphie : Bruno Domingues Torres / Lumière : Fabrice Sarcy / Costumes, scénographie : Camille Vallat / Son, arrangements : Roman Bestion, Fouad Boussouf, Marion Castor

Spectacle proposé avec le soutien de la Compagnie Eiffage du Viaduc de Millau

maisondupeuple.millau@orange.fr +33 5 65 59 47 61 http://www.maisondupeuplemillau.fr/

