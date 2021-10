NÄSS – LES GENS Grand Théâtre des Cordeliers, 11 janvier 2022, Albi.

Grand Théâtre des Cordeliers, le mardi 11 janvier 2022 à 20:30

Chez le chorégraphe Fouad Boussouf, nouveau directeur du CCN du Havre, la danse est un remède contre les revers d’une vie âpre et dure, contre la misère, contre le désespoir d’un avenir sans perspective. Näss — Les gens est un dialogue entre les danses et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord, qui ont bercé l’enfance du chorégraphe et leur réécriture à la lumière des cultures urbaines qu’il a découvertes et embrassées en France. Sur scène, sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de gestes traditionnels que le ciselé de l’écriture chorégraphique et la puissance physique emportent. Les danseurs, incroyables, déploient une énergie folle et sensuelle à la fois. Portée par un souffle commun, se déroule sous nos yeux une danse née du rythme de la musique qui vous subjugue, vous prend à la gorge, vous obsède jusqu’à vous donner l’irrésistible envie de rejoindre sur le plateau les interprètes. Comme une célébration, Näss – Les gens exalte la puissance de la danse, source de rapprochement entre les hommes dans une communion expressive et spirituelle de très haute volée. À voir absolument. **Autour du spectacle** Grande Leçon le lundi 10 à 18h. Première partie par les élèves de l’AJDR Factory à 19h45. **Distribution** Chorégraphie Fouad Boussouf assisté de Bruno Domingues Torres / Avec Elias Ardoin ou Yanice Djae, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude / Lumières Fabrice Sarcy / Costumes et scénographie Camille Vallat / Son et arrangements Roman Bestion

