Näss (Les Gens) • Fouad Boussouf Lycée Jacques-Decour, 20 juillet 2022, Paris.

Du mercredi 20 juillet 2022 au samedi 23 juillet 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 22h00 à 23h00

. payant Tarif A De 22 à 28€

Originaire du Maroc, Fouad Boussouf observe son pays avec l’œil du chorégraphe. Dans Näss (les gens en arabe), il réunit sept danseurs issus du hip-hop, de la danse traditionnelle marocaine et du cirque contemporain.

Sept hommes qui exaltent la puissance du collectif dans une danse intense et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme. Incessant, obsédant, il fait surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps. À la lisière entre le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites qui lui font encore rempart, Näss confronte la dimension populaire et urbaine de la danse hip-hop à l’aspect profondément rituel et sacré qu’elle peut convoquer.

Sur scène, les frontières sont abolies : sur fond de musique urbaine, on entend les échos de la poésie populaire du groupe de rock Nass el Ghiwane, les appels à la prière, les slogans de manifestants et les cris des marchands sur la place Jemaa el-Fna… Un spectacle électrique, qui prend au corps jusqu’à vous envahir d’une irrépressible envie de vous joindre à la cadence !

Distribution

Chorégraphe Fouad BoussoufInterprètes Elias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Yanice Djae, Loïc Elice, Justin GouinAssistant chorégraphie Bruno Domingues TorresLumière Fabrice SarcyCostumes et scénographie Camille VallatSon et arrangements Roman Bestion, Fouad Boussouf, Marion Castor

Lycée Jacques-Decour 12 avenue Trudaine 75009 Paris

Contact : https://www.parislete.fr/fr/le-programme/nass

Charlotte Audureau