La Chapelle-sur-Erdre Capellia Loire-Atlantique, Nantes Näss – Compagnie Massala – Saison Capellia Capellia La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Näss – Compagnie Massala – Saison Capellia Capellia, 20 novembre 2021, La Chapelle-sur-Erdre. 2021-11-20

Horaire : 20:30 21:25

Gratuit : non 12 € à 20 €BILLETTERIE :- www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia- à Capellia, chemin de Roche Blanche à La Chapelle sur Erdre – 02 40 72 97 58 – billetterie.capellia@lachapellesurerdre.fr (du mardi au vendredi 14h à 18h, le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h) Danse hip-hop. Fondateur de la Compagnie Massala, le chorégraphe Fouad Boussouf puise son vocabulaire artistique dans la culture hip-hop, la danse contemporaine, le nouveau cirque, mais aussi les danses et musiques folkloriques de son pays d’origine, le Maroc. Dans le spectacle Näss (qui signifie “Les Gens” en arabe), sept hommes entrent dans une danse puissante, dont le rythme est la clé : il bouillonne, investit le plateau, se déverse par vagues successives et devient moteur de leurs gestes cosmopolites. Alliant la force du rythme et du groupe, la danse alors se partage sans se soucier ni des frontières ni des étiquettes. Chorégraphe : Fouad BoussoufInterprètes : Elias Ardoin (ou Yanice Djae), Sami Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude Tout public, à partir de 10 ans Durée : 55 min. Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240 02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr https://www.sortiralachapellesurerdre.fr/capellia

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Capellia Adresse Chemin de Roche Blanche Ville La Chapelle-sur-Erdre lieuville Capellia La Chapelle-sur-Erdre