Nasrédine et autres contes

2022-04-20 – 2022-04-20 6 6 Nasredine le Hodja, illustre penseur de l’Islam du 13è siècle, fou pour les un, sage pour les autres, n’a pas fini de nous donner à réfléchir. Kamel nous invite à un magnifique voyage en Orient dans notre part d’enfance qui offre une belle méditation sur la vie en se délectant des facéties de ce sage déconcertant « .



A partir de 3 ans, adultes bienvenus

Durée : 50 min Contes merveilleusement orientaux de Nasredine, fou pour les uns, sage pour les autres. Nasredine le Hodja, illustre penseur de l’Islam du 13è siècle, fou pour les un, sage pour les autres, n’a pas fini de nous donner à réfléchir. Kamel nous invite à un magnifique voyage en Orient dans notre part d’enfance qui offre une belle méditation sur la vie en se délectant des facéties de ce sage déconcertant « .



Durée : 50 min

