Nasreddine ou la sagesse du fou Bibliothèque Les Jacobins, 9 avril 2022, Fleury-les-Aubrais.

Nasreddine ou la sagesse du fou

Bibliothèque Les Jacobins, le samedi 9 avril à 16:30

Nasreddine, connu aussi sous le nom de Joha ou Hodja, est un personnage célèbre dans toutes les cultures du bassin méditerranéen et oriental. Ce héros légendaire nous livre des contes qui ont voyagé dans le monde entier. Tantôt ingénieux, tantôt ridicule mais souvent absurde et drôle, ce personnage incarne l’irrévérence. On ne sait pas s’il est fou ou sage tant ses histoires nous laissent perplexes. Dans tous les cas, elles provoquent le rire et nous donnent souvent à réfléchir. Parce que les contes sont toujours plus beaux dans leur langue originale, Halima Hamdane agrémente son récit d’expressions marocaines pour mieux faire chanter les histoires. Elle s’inspire des récits de la tradition orale et les restitue dans toute leur poésie, leur force et leur musicalité. Une façon ludique de s’ouvrir le coeur et les oreilles !

Gratuit sur réservation

Spectacle de contes par Halima Hamdane

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:30:00 2022-04-09T17:30:00