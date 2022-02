Nasreddine, humour, sagesse et folies Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

du samedi 12 mars au samedi 9 avril à Bibliothèque Les Jacobins

Dans tout le bassin méditerranéen et même ailleurs, les histoires de Nasreddine, qu’on appelle aussi Jeha ou le Hodja, enchantent les petits et les grands. Grâce à son sens de l’ironie, sa pertinence, son audace mais aussi à sa naïveté feinte, Nasreddine nous fait rire, à travers ses aventures qui tournent en dérision l’arrogance, la vanité et la bêtise des puissants et des bien-pensants. Est-il un idiot ? Fait-il semblant de l’être pour tromper ceux qu’il rencontre ? Ou bien se sert-il de son idiotie pour montrer aux autres qu’en réalité les idiots … ce sont eux ? Il est un peu de tout cela : un fou sage qui nous apprend la vie en nous faisant rire de lui, de nous, de tout. C’est dans un décor de souk oriental que l’exposition entraîne les visiteurs. Les étalages absurdes, loufoques, étonnants, à l’image des histoires de Nasreddine mettent en scène des objets symboliques de son univers. C’est l’occasion de découvrir les histoires et de les partager, pour sourire mais aussi pour réfléchir.

Entrée libre et gratuite

