Nasreddine au théatre de l’Essaïon ESSAION THEATRE, 8 avril 2023, Paris.

Du samedi 08 avril 2023 au samedi 24 juin 2023 :

samedi

de 17h30 à 18h30

.Tout public. A partir de 7 ans. payant

Déréglez vos boussoles et mettez le cap sur l’absurde ! Un voyage parsemé de petits bonheurs de l’autre côté du miroir de Nasreddine.

C’est un drôle de bonhomme qui se promène à contresens dans l’existence. Est-il sage ? Est-il fou ? Un duo cocasse, manipulant des masques et des objets, vous invite à explorer l’univers sans queue ni tête et poétique, joyeux et plein de tendresse, de ce personnage emblématique Soufi.

Spectacle familial à partir de 7 ans, tous les samedis à partir du 8 avri

ESSAION THEATRE 6, rue Pierre au lard 75004 Paris

Contact : https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1001_nasreddine.html viensvoirenface.diff@gmail.com https://www.facebook.com/cieviensvoirenface https://www.facebook.com/cieviensvoirenface http://viensvoirenface.com/nasreddine/

laure nathan NASREDDINE À L’ESSAION THEATRE À PARTIR DE 7 ANS