Vendredi 12 novembre 2021 19h-22h

Vendredi 12 novembre 2021 19h-22h NASO2 Explorations on Acoustic and Electronic Sounds Avec Filippo Gillono guitare électrique Simone Farò guitare électrique Paolo Possidente drums/electronics NASO2 est un trio de musique expérimentale venant de Turin, en Italie, explorant des environnements sonores acoustiques et synthétiques. L’improvisation est utilisée comme méthode pour créer des compositions basées sur le bruit et le « glitch » esthétique. [https://www.youtube.com/watch?v=jgId5uNnrP0](https://www.youtube.com/watch?v=jgId5uNnrP0)

Entre 3 & 6€

Data 44, rue des bons enfants 13006 Marseille

2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T22:00:00

2021-11-12T19:00:00 2021-11-12T22:00:00

