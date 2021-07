Nasme invite Hifi Le Bab-Ilo, 7 août 2021-7 août 2021, .

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz à rue du baigneur – Paris XVIIIè. Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021

Nasme rap comme il parle, efficace et pertinent, il a la rime assassine et son passé de sportif de haut niveau se retrouve dans sa façon de gérer comme un match ses concerts, il donne le meilleur de lui-même à chaque fois. Nasme monte sur scène pour gagner son public pas en MC attendu qui ne vient que poser, sans respect pour les spectateurs, sans conscience de sa chance. Ecouter Nasme c’est découvrir ce qu’est un « Maître de cérémonie, un travailleur de la rime, qui a cassé des dizaines de mines et a rayé des centaines de lignes ». Pour l’occasion Nasme invite un certain Hifi, un MC qui n’a « plus rien à perdre et plus rien à prouver… »

Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur 75018

Contact :Bab-Ilo 0142239919 babilolepub@yahoo.fr https://babilo.lautre.net https://facebook.com/babilojazzclub https://twitter.com/babilojazzclub

