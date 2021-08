Paris Clos des Blancs Manteaux Paris Nasima & Azamat / musique ouighoure Clos des Blancs Manteaux Paris Catégorie d’évènement: Paris

Nasima & Azamat / musique ouighoure Clos des Blancs Manteaux, 10 septembre 2021, Paris. Nasima & Azamat / musique ouighoure

Clos des Blancs Manteaux, le vendredi 10 septembre à 18:30

Nassima et Azamat chantent un répertoire issu de la musique ouïgoure dont l’essentiel est constitué du maqâm originaire de la région du Xinjian. Le maqâm ouïgour s’est constitué au XVIe siècle à partir de traditions distinctes antérieures (turco-mongoles) entre dastgâhs iraniens et maqâms arabo-turcs. Leurs chants présentent une grande variété de styles : poésie, proverbes et récits populaires et reflètent l’histoire des Ouïgours. Avec Azamat Abdurakhmanov* (Ouzbékistan) au chant, Nasima Shavaeva* (Kazakhstan) au chant, Mijosé Mpuisani (République démocratique du Congo) au piano. *membre de l’atelier des artistes en exil L’histoire chantée du peuple ouighour, à travers son folklore et la tradition du muqâm. Clos des Blancs Manteaux 21 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris Paris Paris 4e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Clos des Blancs Manteaux Adresse 21 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris Ville Paris lieuville Clos des Blancs Manteaux Paris