Nashville Pussy Le Molotov Marseille, mercredi 10 juillet 2024.

NASHVILLE PUSSY

[Hard-rock – USA]

Lemmy a personnellement béni Nashville Pussy en les appelant “le dernier grand groupe de Rock and Roll américain”… et Lemmy devrait le savoir.

Au cours des deux dernières décennies, Nashville Pussy a prêché son évangile décadent aux côtés de Motörhead dans chaque avant-poste rock, de l’Asie à l’Europe et vice versa.

Élevé au son des amplis Marshall, des guitares Gibson, du Jack Daniels et de l’herbe, Nashville Pussy est le bâtard issu du mariage entre le camionneur dément au langage fleuri Blaine Cartwright et la prodige de la guitare Ruyter Suys, modèle vivant d’école d’art et conductrice de tracteur.

Six albums studio plus tard, le groupe a maintenant joué devant des centaines de milliers de fans dans près de quarante pays, partageant la scène avec certains des plus grands groupes de la planète, dont ZZTOP, SLAYER, Iron Maiden, Black Sabbath et LYNYRD SKYNYRD.

