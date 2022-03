Nashville Pussy La Boîte à Musiques, 8 mai 2022, Wattrelos.

Nashville Pussy

La Boîte à Musiques, le dimanche 8 mai à 18:00

Les Nashville Pussy sont formés à Athens en Géorgie aux États-Unis, par Blaine Cartwright et sa femme Ruyter Suys. Le nom du groupe fait référence à une phrase que Ted Nugent aurait prononcée durant une tournée dans le Tennessee. Le groupe se démarque très vite de la scène Rock en Géorgie en jouant du Hard Rock et du Heavy Metal mêlés à des sons évoquant le Rock Sudiste. Le groupe commence d’abord par jouer des reprises de ACDC, ZZ Top ou Kiss, ainsi que quelques compositions. Vers 1998, le groupe entame un cycle de grandes tournées européennes et américaines. À cette époque sort leur premier EP Let Them Eat Pussy avec une pochette volontairement provocatrice, mais qui décrit bien la philosophie du groupe : Sex, Fun and Rock’N’Roll. En 1999, le groupe passe à la vitesse supérieure et tourne avec Marilyn Manson ainsi que ses idoles Motörhead et Lynyrd Skynyrd. En 2000 sort High As Hell, deuxième album qui rencontre un énorme succès et en mai 2002 leur troisième album Say Something Nasty est synonyme de reconnaissance mondiale avec des tournées en tête d’affiche en Europe, au Japon et aux États-Unis. Les prestations scéniques scéniques des Américains sont toujours ultra énergiques et leurs concerts sont de véritables show ! Dimanche 08 mai 2022 – 18:00 Boite à Musiques – Wattrelos Tickets Résa : @ Office de Tourisme de Wattrelos – 03.20.75.85.86 Tarifs : 9€ / 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

9€ – 6€ (étudiants et demandeurs d’emploi)

à la Boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T18:00:00 2022-05-08T19:30:00