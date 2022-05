Nashville pussy, 26 mai 2022, .

Nashville pussy

2022-05-26 20:00:00 – 2022-05-26

Lemmy himself les décrivait comme « le meilleur groupe de Rock and Roll américain en activité » : Nashville Pussy a sorti son 7ème album studio Pleased To Eat You ! en 2018.

Ce dernier album a tout pour s’imposer comme l’un des meilleurs de la carrière du groupe américain : produit par Daniel Rey (Ramones, White Zombie) et enregistré par David Barrick (Black Stone Cherry), les 13 chansons de Pleased To Eat You sont autant de bombes Hard-Rock Bluesy, transcendées par les solos de Ruyter Suys – sorte d’Angus Young au féminin – et la voix inimitable de Blaine Cartwright. A découvrir (enfin !) en live.

Source : Big Band Café

