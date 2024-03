NASH THEATRE MOLIERE Bordeaux, mercredi 20 novembre 2024.

NashNash vous embarque dans son univers !Un caractère épicé, des situations décalées, le tout arrosé de mimiques (bientôt) légendaires. Sur scène, Nash est un véritable soleil qui cogne fort. Après avoir assuré les premières parties de Fabrice Eboué aux Folies Bergères à Paris et sur une partie de sa tournée, Baptiste Lecaplain à L’Olympia, et Gad Elmaleh, Nash détonne dans le paysage du Stand Up francophone. Après avoir été résidente au Point Virgule pendant 18 mois, Nash est devenue membre de la Troupe du Jamel Comedy Club ou elle se produit chaque semaine à Paris ou sur la tournée nationale du JCC. Elle a participé au Montreux Comedy Festival 2022, Jamel Comedy club sur Canal , Teva Comedy Show, Vendredi Tout Est Permis.

Tarif : 26.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-11-20 à 21:30

Réservez votre billet ici

THEATRE MOLIERE 33 RUE DU TEMPLE 33000 Bordeaux 33