Nash – Elles disent Atelier de Paris – Carolyn Carlson, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au vendredi 03 février 2023 :

jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

. payant

Au cœur de ce quitte à la croisée du krump, du hip-pop, du flamenco et de la voix, des récits de corps singuliers glissent vers une forme de féminin pluriel prônant l’égalité.

Elles disent. Une première pièce de groupe auprès de Nach, convaincue plus que jamais de la nécessité de “faire récit”. Un quartet féminin autour du rituel de partage des danses et des récits. Esthétique multiple, désir commun de faire voix. Entre intime et collectif, les précieux récits de corps singuliers glissent vers une forme de féminin pluriel prônant la force dans la différence, l’autodérision comme outil et l’érotisme comme éthique. Peu à peu, depuis les corps, d’autres textes, langages, postures apparaissent, sorte de négatifs qui décalent les repères et révèlent ce qui reste caché. Ainsi, elles inventent des nouvelles règles du jeu et s’emparent de leurs corps pour en faire le siège d’une existence revendiquée. Comme un monde rêvé sans frontières, cette création emporte les corps dans cet horizon ouvert aux métamorphoses, parfois strié de peur ou de violence mais aussi de lueurs épiques comme issues des forces du dedans.

Atelier de Paris – Carolyn Carlson 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

