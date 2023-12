TRAIL EN AUBRAC Nasbinals Catégories d’Évènement: Lozère

fin : 2024-06-16 18:00:00 TRAIL EN AUBRAC 2024 – INSCRIPTIONS

C’est parti pour cette nouvelle édition de Trail en Aubrac.

Le samedi 15 juin 2024 pour les trails jeunes.

Le dimanche 16 juin 2024 pour l’Aubrac Circus, le Marathon des Burons, la Cap’Aubrac, le Trail des Capucin….

Le dimanche 16 juin 2024 pour l’Aubrac Circus, le Marathon des Burons, la Cap’Aubrac, le Trail des Capucins, le Trail des Fayards et la KD’Trail.

Consultez le site pour le détail des parcours et s’incrire : www.trailenaubrac.com

Inscrivez-vous : https://www.njuko.net/trailenaubrac2024/select_competition EUR. Nasbinals 48260 Lozère Occitanie

