SUPERBEATNIK (HEAVY ROCK) – FESTIVAL MORDORFEST 2023 Lieu-dit Le Déroc, 11 août 2023, Nasbinals.

Dans le cadre du Festival Mordorfest 2023

Superbeatnik est né en 2003 à Montpellier de la séparation de Tentakular Megafucker. Le groupe, qui partage son guitariste avec Marvin, s’oriente de prime vers un stoner rock classique mais dérive naturellem….

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . EUR.

Lieu-dit Le Déroc

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



As part of the Mordorfest 2023 Festival

Superbeatnik was born in 2003 in Montpellier from the separation of Tentakular Megafucker. The band, which shares its guitarist with Marvin, is oriented from the beginning towards a classic stoner rock but naturally drifts towards a…

En el marco del Festival Mordorfest 2023

Superbeatnik nació en 2003 en Montpellier de la escisión de Tentakular Megafucker. La banda, que comparte su guitarrista con Marvin, se orientó inicialmente hacia el stoner rock clásico, pero se alejó naturalmente de este…

Im Rahmen des Festivals Mordorfest 2023

Superbeatnik entstand 2003 in Montpellier aus der Trennung von Tentakular Megafucker. Die Band, die sich den Gitarristen mit Marvin teilt, orientierte sich zunächst an klassischem Stoner Rock, driftete dann aber natürlich…

