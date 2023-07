BAL DES POMPIERS – SAPEURS POMPIERS DE NASBINALS Nasbinals, 14 juillet 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

A l’occasion du bal des Pompiers ce vendredi 14 juillet, retrouvez les sapeurs pompiers de Nasbinals . Au programme: repas à 20h et feu d’artifice à partir de 22h30 ! Inscription obligatoire: 06 88 62 01 42 ou 06 32 41 46 38…..

2023-07-14 fin : 2023-07-15 . EUR.

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Join the Nasbinals fire department for the Firefighters’ Ball on Friday July 14th. On the program: dinner at 8pm and fireworks from 10:30pm! Registration required: 06 88 62 01 42 or 06 32 41 46 38….

Los bomberos de Nasbinals estarán presentes en el Baile de los Bomberos el viernes 14 de julio. En el programa: cena a las 20h y fuegos artificiales a partir de las 22h30 Inscripción obligatoria: 06 88 62 01 42 o 06 32 41 46 38….

Anlässlich des Feuerwehrballs am Freitag, den 14. Juli, treffen Sie die Feuerwehr von Nasbinals. Das Programm: Essen um 20 Uhr und Feuerwerk ab 22.30 Uhr! Anmeldung erforderlich: 06 88 62 01 42 oder 06 32 41 46 38….

Mise à jour le 2023-07-09 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien