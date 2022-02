Naruto Symphonic Experience le Dôme Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

VISUEL productions présente, en accord avec Un pour tous productions NARUTO SYMPHONIC EXPERIENCE À l’occasion des 20 ans de Naruto et pour la première fois à Paris, puis en tournée en France, revivez l’histoire extraordinaire de ce jeune apprenti Ninja lors d’un événement visuel et musical exceptionnel ! Les 50 musiciens de l’orchestre Odino interpréteront en live les plus grands airs de l’animé pendant la projection sur un écran géant d’un montage inédit retraçant les moments forts des 220 premiers épisodes (VOSTFR). Pendant plus de deux heures, vivez une expérience inoubliable en suivant les histoires passionnantes de Naruto au cœur du village caché de Konoha ! De nombreux invités seront présents pour cette première mondiale ! `Un grand concours de cosplay sera organisé quelques semaines auparavant. Les lauréats, choisis par un jury de spécialistes, seront présentés en première partie sur la scène du Dôme de Paris. Découvrez un show musical inédit lors de cette grande tournée Française.

De33 à 59€

2022-11-06T16:00:00 2022-11-06T17:30:00

