Naruto Symphonic Experience – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Naruto Symphonic Experience – Ciné-concert Zénith Nantes Métropole, 13 novembre 2022, Saint-Herblain. 2022-11-13

Horaire : 16:00

Gratuit : non 35 € à 59 €BILLETTERIES :- www.zenith-nantesmetropole.com, cheyenneprod.com, ticketmaster.fr, francebillet.com, seetickets.com- PMR (personne à mobilité réduite) : billetterie@cheyenne-prod.com À l’occasion des 20 ans de Naruto et pour la première fois à Paris, puis en tournée en France, revivez l’histoire extraordinaire de ce jeune apprenti Ninja lors d’un ciné-concert exceptionnel ! Les 50 musiciens de l’orchestre Odino interpréteront en live les plus grands airs de l’animé pendant la projection sur un écran géant d’un montage inédit retraçant les moments forts des 220 premiers épisodes (VOSTFR). Pendant plus de deux heures, vivez une expérience inoubliable en suivant les histoires passionnantes de Naruto au cœur du village caché de Konoha ! Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

