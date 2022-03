Narration concert : un piano pour les Açores | Francisco de Lacerda, compositeur portugais en France au début du XXe siècle Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Narration concert : un piano pour les Açores | Francisco de Lacerda, compositeur portugais en France au début du XXe siècle Médiathèque musicale de Paris (MMP), 11 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 11 juin 2022

de 18h00 à 20h00

gratuit

Voici l’occasion de découvrir un compositeur portugais méconnu, Francisco de Lacerda, à travers une œuvre singulière pour piano : “Trente-six histoires pour amuser les enfants d’un artiste”. Jean-Yves Loude, écrivain et spécialiste du monde lusophone, nous contera l’histoire de cet homme partagé entre sa terre natale et son pays d’accueil au début du XXème siècle.

Elisabeth Van Straaten illustrera et analysera au piano l’influence des compositeurs parisiens Claude Debussy, Vincent d’Indy et Erik Satie dans cette œuvre. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

Contact : 0155807530 mmp@paris.fr https://mediathequemusicaledeparis.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris/ Conférence;Littérature;Musique

Date complète :

2022-06-11T18:00:00+01:00_2022-06-11T20:00:00+01:00

Governo dos Açores / Presidência do Governo / Direcção Regional da Cultura

