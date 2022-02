NARR : pour entrer dans la nuit – Vidal Bini Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Reims Marne « NARR?: pour entrer dans la nuit » s’inspire de l’étrange épidémie de danse qui a frappé Strasbourg en 1518. À travers cette création chorégraphique pour professionnels et amateurs, Vidal Bini interroge le pouvoir de contamination des corps dansants dans un spectacle qui mêle texte, musique live, accents folkloriques et danse contemporaine. https://www.manege-reims.eu/le-programme/la-saison/vidal-bini Manège 2 Boulevard Général Leclerc Reims

