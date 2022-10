NARR : pour entrer dans la nuit, 22 novembre 2022, .

NARR : pour entrer dans la nuit



2022-11-22 20:30:00 – 2022-11-22

EUR NARR : pour entrer dans la nuit

soirée ouverte aux classes à partir de la 3eme sur inscription

résidence du 17 au 21 octobre et du 20 au 23 novembre 2022

danse contemporaine et performance

compagnie partenaire KiloHertZ / Vidal BINI

Billetterie en ligne

Il y a très longtemps, dans ce qui était déjà à l’époque une grande ville, des gens se sont mis à danser sans que l’on sache pourquoi. Leurs danses ont duré plusieurs semaines, avant de s’arrêter pour ne plus jamais revenir sous cette forme. Cet évènement, appelé chorémanie ou « les danseurs fous de Strasbourg » a suscité à mesure qu’approchait son cinq-centenaire les récits et les fantasmes les plus farfelus et exagérés.

NARR : pour entrer dans la nuit est un spectacle de danse sur la danse, mettant en scène amateurs et professionnels, qui interroge les rapports entre pratique et perception sociale de la danse, du folklore, du spectacle, de la folie, de la contamination, de la vie et de la mort. De 1518 à 2021, les rituels et les transes ont changé. Avec NARR, KiloHertZ choisit d’explorer joyeusement, dans un espace constamment changeant, peuplé de figures étranges et familières, une manière d’être ensemble, autour de et avec la danse.

Conception, chorégraphie : Vidal BINI

Interprétation, chorégraphie : Caroline ALLAIRE, Auguste DE BOURSETTY, Mathieu HEYRAUD, Sebastian Elias KURTH, Céline LARRÈRE ou Pauline COLEMARD

Musique live : Étienne GRUEL, Olivier MEYER et Geoffrey SORGIUS

Illustrations, décors : Johanny MELLOUL

Scénographie, lulmière : Olivier LAURENT

Costumes : Léa LABBEY

Assistant à la mise en scène : Vincent AROT

Avec la participation de 15 à 25 danseurs amateurs

+33 3 88 70 94 08

dernière mise à jour : 2022-10-07 par