Narcisse Pelletier n'est ni un Robinson Crusoé ni un enfant sauvage. Il a semble-t-il accepté son abandon sur les côtes inexplorées de l'extrême nord australien, comme un voyage sans retour, un aller simple, une nouvelle vie qui aura duré 17 ans chez « les sauvages » d'où il n'est jamais vraiment revenu. Tout ce que l'on connaît de cette expérience est relaté dans la notice qu'un chroniqueur vendéen Constant Merland a écrite à partir d'un témoignage édulcoré de Narcisse recueilli à son retour à la civilisation : un document à caractère ethnographie plus qu'un témoignage personnel présenté comme 'les aventures' de Narcisse Pelletier.

Un concert avec projection pour une émotion décuplée. Tout public à partir de 10 ans.

L'étonnante histoire vraie d'un mousse échoué et abandonné sur les côtes australiennes, de sa vie chez les indigènes et de son retour en Europe… Une grande saga maritime et humaine.

accueil@mairie-du-paradou.fr +33 4 90 54 54 01 https://www.mairie-du-paradou.fr/

