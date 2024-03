Narcisse ou le sandwich Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, vendredi 31 mai 2024.

Narcisse ou le sandwich Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Une comédie de la compagnie L’Envolière.

Une salle de théâtre. Des spectateurs qui entrent petit à petit, dans l’attente du début d’une pièce.



Et si le spectacle pour lequel ils sont venus n’était pas celui qu’ils pensaient voir ?

Et d’ailleurs, au théâtre, où se joue vraiment le spectacle ?

Qui joue, et qui se joue de qui ?

Les personnages s’entrechoquent dans cette comédie absurde, miroir déformant qui vous fera rire et qui sait, peut-être réfléchir…



Un spectacle de la compagnie L’Envolière, en résidence permanente au Têtard.

Auteur & mise en scène Mikaël Balmont

Avec Axel Bonnardel, Marie Hostein, Marie-France Malcher, Jimmy Moussaoui, Martin Postzich, Camille Termonia, Carlos Vázquez de la Torre 16.5 16.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:00:00

fin : 2024-06-01

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Narcisse ou le sandwich Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-13 par Ville de Marseille