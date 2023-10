VIBRISS (LATON RAVER X FLEXI M) NARCISSE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes VIBRISS (LATON RAVER X FLEXI M) NARCISSE Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. VIBRISS (LATON RAVER X FLEXI M) Samedi 25 novembre, 20h00 NARCISSE Moustaches frissonnantes et lunettes de vitesse – Moitié homme moitié félin, ce duo vous accompagnera sur une wave trance sombre et tenace.

Précurseurs d’un mouvement futuriste, l’énergie qu’ils dégagent vous emportera dans une atmosphère transcendantale

Instagram Laton Raver

NARCISSE 8 rue Guépin, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:00:00+01:00

