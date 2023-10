NUITS FAUVES DE MIMIBANG NARCISSE Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

NUITS FAUVES DE MIMIBANG 23 – 25 novembre NARCISSE

Exposition du 1er au 30 novembre.

Vernissage le jeudi 16.11 à 19h.

Mimibang

Artiste – peintre / multi-support

Peindre pleins de couleurs sur pleins de supports de toutes les tailles, du sol au plafond, de la toile à la coque de péniche… Tatoueuse, Confection de tapis peints sur du lino, tireuse de cartes de tarot, mère de 2 enfants et adepte du dimanche huîtres vin blanc au soleil sur la Loire…

La vie en fullcolor !!

NUITS FAUVES

C’est une 1ere session d’essais graphiques autour des nuits fauves, des folies, des questionnements et des errances qui surviennent suite à des moments forts arrosés…les dualités qui naissent face aux envies festives ! Le lâcher prise, la tentation, l’addiction (et l’addition aussi d’ailleurs !) … Bref sujet inépuisable ! C’est pêle-mêle, ça mélange pleins de médiums différents, c’est un peu chargé en couleurs mais on aime ça…

NARCISSE 8 rue Guépin, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Essais graphiques