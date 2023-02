Narcisse – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Narcisse – Menu de la Saint-Valentin 1 rue des Etuves Narcisse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2023-02-14 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-14 21:30:00 21:30:00

Narcisse 1 rue des Etuves

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 115 140 Un menu dont chaque détail est pensé avec délice, bercé d’histoires et de légendes choisies pour l’occasion, accompagné de vins d’exception et de cocktails conçus pour sublimer chaque plat.



// Menu //



● Bouchée de foie gras, gel piment, pain cacaoté, s

Servi avec le cocktail Tchocolat (rhum, piment, cacao, vanille)

************************************

● Perle aphrodisiaque, huitre Gillardeau, perle gingembre

Servi avec Élégance, le secret des Amants, brut, 2016

************************************

● Vénus sortant des eaux, mi-cuit de Saint-Jacques, salicorne, sauce orange vanille

Servi avec JM Brocard, AOP Chablis 1er cru, 2013

************************************

● Le homard, queue de homard et tortellinis au romarin

************************************

● Le Mythe d’Io, bœuf, patate douce, noisette, foie gras

Servi avec Domaine de Grandmaison, Pessac-Léognan, AOP, 2016

************************************

● Tarte tatin et pomme d’amour

Servi avec un jus d’hibiscus



Version possible sans alcool (avec cocktail sans alcool). Pour la Saint-Valentin, offrez- vous une soirée inoubliable au restaurant Narcisse. Dans une ambiance intimiste et romantique avec 20 places seulement, venez découvrir toutes les surprises que l'équipe vous réserve. +33 4 42 21 25 27

