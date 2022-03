Narcisse et les miroirs Jardin de la Villa-musée Fragonard Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Texte et mise en scène : Thierry Vincent Jeu : Elodie Tampon-Lajarriette, Stéphane Comby Danse : Morena di Vico Musique : Pascal Albin Giordano et Issam Garfi « Je m’aime, un peu, beaucoup, passionnément… » Quel est ce beau garçon à genoux sur la berge, qui récite en boucle la ritournelle d’une étrange façon ? Figé sur la rive, rivé à son reflet, que lui fait donc miroiter ce dernier ? Pour replonger dans la légende de Narcisse, vieille de vingt siècles et pourtant jeune à jamais, penchons-nous sur l’herbe fraîche ; elle s’est faite rivière pour remonter le cours du temps !

Un spectacle de la compagnie BAL mettant en valeur le jardin de la villa Fragonard. Jardin de la Villa-musée Fragonard Boulevard Fragonard, Grasse, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Grasse Alpes-Maritimes

