Narcisse – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Narcisse – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre 1 rue des étuves Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-31 01:00:00 01:00:00

2022-12-31 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-31 01:00:00 01:00:00 Aix-en-Provence

EUR 100 100

Menu



● Foie gras melba de pain d’épices, piment d’Espelette

● Soufflé au Comté

● Carpaccio de Saint-Jacques airelle et sapin

● Ballotines de pintade noisette chocolat, panais

● Risotto de langouste badiane et gingembre

● Brillat Savarin à la truffe

● Frangipane amande / noisette pomme à l’Hypocras. Le restaurant Narcisse propose un menu spécial pour la St Sylvestre, Un menu haut en couleur en 7 services. +33 4 42 21 25 27 Narcisse Aix-en-Provence

