Le samedi 2 octobre 2021

de 15h à 16h30

gratuit

Les sociétés ont changé après la Première Guerre mondiale. Pendant cette période de turbulence, les artistes ont eu des occasions uniques de faire des choses uniques. Ce fut le cas de Guéorgui Narbout, originaire d’Ukraine, qui retourna à Kyiv à la fin de 1917 pour créer l’identité graphique de ce pays qui venait de gagner son indépendance. Le destin de Guéorgui Narbout est différent de celui des artistes et graphistes originaires de l’Europe de l’Est qui ont quitté leur pays natal pour s’installer en France ou voyager encore plus loin, de l’autre côté de l’océan, aux États-Unis. Comment décrire cette période agitée pour leur art ? Révolution ? Évolution ? La réponse n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Nous vous invitons à en discuter autour d’une table ronde avec des intervenants qui connaissent bien le sujet : Myroslava M. Mudrak, professeur émérite d’histoire de l’art à l’Ohio State University, spécialisée dans l’art d’avant-garde ukrainien et russe des années 1910 et 1920, et auteure de la monographie « Narbout : de l’imaginaire de Guéorgui Narbout vers une identité ukrainienne » (Les Éditions Rodovid, 2021). Michel Wlassikoff, historien du graphisme et de la typographie, enseignant au sein de plusieurs écoles d’art et de design en France et à l’étranger, commissaire de plusieurs expositions sur le graphisme, et auteur de livres sur le design graphique dont « Histoire du graphisme en France » (MAD, nouvelle réédition 2021). Modération : Natalya Guzenko Boudier Cette table ronde fait partie du projet « ADN de l’UKRAINE: l’art du design graphique par Narbout » proposé par les Éditions Rodovid en partenariat avec le Centre Anne de Kyiv, avec le soutien de la Fondation culturelle ukrainienne, de l’Ambassade d’Ukraine en France et du Centre Culturel d’Ukraine en France. #narbout #rodovid #centreannedekyiv #запідтримкиукф Animations -> Conférence / Débat Centre culturel d’Ukraine en France 22 Av. de Messine Paris 75008

