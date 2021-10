Narbonne Palais-Musée des archevêques Aude, Narbonne RAN : Salon du livre et de la B.D. d’archéologie – Hors des murs du musée Narbo Via Palais-Musée des archevêques Narbonne Catégories d’évènement: Aude

RAN : Salon du livre et de la B.D. d’archéologie – Hors des murs du musée Narbo Via Palais-Musée des archevêques, 6 novembre 2021 10:00, Narbonne. 6 – 8 novembre Sur place Gratuit RAN : Salon du livre et de la B.D. d’archéologie – Hors des murs du musée Narbo Via >De 10h à 18h au salon du livre et de la B.D. d’archéologie, retrouvez les 7 livres et 13 bandes dessinées en compétition. Rendez-vous à la salle des consuls – Palais-Musée des archevêques. Dédicaces sur les stands : des librairies Libellis et B.D. & cie Stands : Inrap, musée Narbo Via, CERAC-Archéopole de Castres, Grottes&Archéologie. Auteurs livres présents : Marc Azéma, Thomas Cirotteau, Gérard Coulon, David Djaoui, Dominique Garcia, Jean Guilaine, Jean-Claude Golvin, Pedro Lima, Karine Madrigal, Amandine Marshall, Romain Pigeaud, Eric Pincas, Michel Piquemal, Alain Schnapp. Auteurs B.D. présents : Joël Alessandra, Chantal Alibert, Jean-François Chanson, Emmanuelle Figueras, Jean-Luc Garréra, Jean-Claude Golvin, Christophe Goumand, Matthieu Lavallée, Laurent Libessart, Gilles Prilaux. —- >De 10h à 12h30 et de 14h à 18h : SHOWROOM VR ET 360° Rendez-vous à la salle de l’entrée – Palais-Musée des archevêques. Autour de Lady Sapiens, Virtua Narbo Martius, Micro-folie mobile du Grand Narbonne. —- Modalités de participation: Créneau toutes les 20 minutes.

Sur inscription: stagiaire.ran.arkam@gmail.com Palais-Musée des archevêques 16 Pl. de l’Hôtel de Ville 13, 11100 Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 6 novembre – 10h00 à 19h00

dimanche 7 novembre – 10h00 à 19h00

lundi 8 novembre – 10h30 à 11h00

