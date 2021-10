Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! au musée Narbo Via Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! au musée Narbo Via Musée Narbo Via, 20 novembre 2021 11:00, Narbonne. Samedi 20 novembre, 11h00 Sur place 2€ en plus du billet d’entrée Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! au musée Narbo Via Dans ce parcours, à la fois contemplatif et patrimonial, nous vous proposons des allers et retours entre l’histoire de l’architecture romaine et contemporaine. Scandée par la découverte des monuments de Narbonne à l’époque romaine et de leurs détails architecturaux, la visite vous invite à explorer en détails le bâtiment du Musée. Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Tarif : 2€ en plus du billet d’entrée (25 personnes maximum).

Crédit photo : A. Späni – © Narbo Via Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 20 novembre – 11h00 à 12h30

Détails Heure : 11:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne