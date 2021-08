Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Narbonne

Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Musée Narbo Via, 18 septembre 2021 11:00, Narbonne. 18 septembre – 20 novembre 2€ en plus du bilelt d’entrée Visite thématique : archi romain, archi contemporain ! Dans ce parcours à la fois contemplatif et patrimonial, nous vous proposerons des allers et retours entre l’histoire de l’architecture romaine et contemporaine. Scandée par la découverte des monuments de Narbonne à l’époque romaine et de leurs détails architecturaux, la visite vous propose d’explorer en détails le bâtiment du Musée, nouvel édifice remarquable de la ville moderne qui rappelle à bien des égards la splendeur passée de la cité antique. Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, Narbonne 11100 Narbonne Aude samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 16 octobre – 15h30 à 17h00

dimanche 17 octobre – 15h30 à 17h00

samedi 20 novembre – 11h00 à 12h30

Détails Heure : 11:00 - 12:30 Catégories d’évènement: Aude, Narbonne Autres Lieu Musée Narbo Via Adresse 50 avenue de Gruissan, Narbonne Ville Narbonne lieuville Musée Narbo Via Narbonne